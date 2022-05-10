Denizli'de kamyonun arkasına yazılan yazı dikkat çekti, yazıyı gören sürücüler torpidodaki mendile uzandı - Haberler

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Denizli'de kamyonun arkasına yazılan yazı dikkat çekti, yazıyı gören sürücüler torpidodaki mendile uzandı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Denizli'de kamyonun arkasına yazılan yazı dikkat çekti, yazıyı gören sürücüler torpidodaki mendile uzandı

Denizli'de hastaneler ve Bayramyeri'ne doğru seyir halinde olan bir kamyonun arkasına yazılan yazı, görenlerin dikkatini çekti. Yazıda, "Düşman kör nişancıdır da, dost iyi bilir nereden vuracağını" ifadeleri yer aldı. Bu yazıyı gören bazı kişiler duygulandıklarını belirtirken, bazıları "Çok haklı" yorumunu yaptı.

Denizli'de kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Hastaneler ve Bayramyeri'ne doğru seyir halindeki kamyonun arkasına yazılı yazı, aracı takip eden sürücüler tarafından kayıt altına alındı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kamyonun arkasındaki yazıda "Düşman kör nişancıdır da, dost iyi bilir nereden vuracağını" ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Söz konusu fotoğrafa kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yazıyı çok beğendiklerini dile getirdi.

İşte o fotoğraf:

Denizli'de kamyonun arkasına yazılan yazı dikkat çekti, yazıyı gören sürücüler torpidodaki mendile uzandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Denizli, Yaşam, Haberler

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