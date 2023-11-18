Datça'da Sağanak Sonrası Denizin Rengi Değişti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sağanak yağmurun getirdiği çamurlu sular nedeniyle denizin rengi değişti.

Datça'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü. Elektrik kesintisinin de yaşandığı, ilçe de yağan yağmur sonrası Kumluk Plajı'nda denizin rengi derelerin taşıdığı çamurlu yağmur suları nedeniyle kahverengiye döndü.