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Darende'de deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor. İlçedeki bin 700 ağır hasarlı binanın yıkımı 3 ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Heyiketeği Mahallesi'nde bulunan 9 bina ve İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki müstakil kerpiç evler yıkıldı. Ev sahipleri, yıkılan konutlarını izlerken duygusal anlar yaşadı. Molozlar ise kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşınıyor.