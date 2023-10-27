Darende'de deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor. İlçedeki bin 700 ağır hasarlı binanın yıkımı 3 ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Heyiketeği Mahallesi'nde bulunan 9 bina ve İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki müstakil kerpiç evler yıkıldı. Ev sahipleri, yıkılan konutlarını izlerken duygusal anlar yaşadı. Molozlar ise kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İlçedeki bin 700 ağır hasarlı binanın yıkımı 3 ekip tarafından sürdürülüyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı Heyiketeği Mahallesi'ndeki 9 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki müstakil kerpiç evler de yıkıldı.
Ev sahipleri, yıkılan konutlarını izlerken duygusal anlar yaşadı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.