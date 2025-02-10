Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı

Damadın babasının özel bir uçaktan düğün davetlilerinin üzerine para yağdırdığı inanılmaz anı izleyin.

Viral olan görüntülerde, Pakistan müziği eşliğinde bir hafif uçağın partinin üzerinde daireler çizdiği görülüyor. Uçaktan gökyüzüne kağıt parçaları saçılıyor ve bunların para olduğu kısa sürede anlaşılıyor.

Davetliler, banknotlar yere süzülürken şaşkınlık içinde gökyüzüne bakıp işaret ediyor.

Paralar, masalarda oturan ve avluda dolaşan davetlilerin bulunduğu büyük partinin üzerine düşüyor.

Pakistan'ın güney eyaleti Sind'deki Haydarabad şehrinden olan baba, oğlunun evliliğinden duyduğu heyecanla bu gösterişli gösteri için uçak kiraladı.

Düğün töreni gelinin evinde olduğundan, paralar gelinin arazisine düştü.

Gökyüzünden on binlerce sterlin değerinde milyonlarca rupi yağdı.

Videoyu X'te paylaşan kullanıcı şöyle yazdı: "Gelinin babasının isteği üzerine... Damadın babası oğlunun düğünü için bir uçak kiraladı ve gelinin evine milyonlarca rupi attırdı. Şimdi öyle görünüyor ki damat, babasının borcunu ömrü boyunca ödemeye devam edecek."

Pakistan'da çok sayıda insan yoksulluk içinde yaşarken, adamın bu davranışı hem şaşkınlık hem de israf olduğu gerekçesiyle eleştiri topladı.

Bir kullanıcı şöyle yanıt verdi: "Gökyüzünden para atmak yerine, bu para yoksullara yardım için kullanılabilirdi."

Başka biri şöyle yazdı: "Bu, servetinizi nasıl harcamamanız gerektiğine dair bir örnek."

Üçüncü bir yorumcu olayın eğlenceli tarafını görerek şöyle espri yaptı: "Damadı boş verin; gelinin komşuları şu anda en mutlu insanlar olmalı."

Göz alıcı bu gösteri, Güney Asya'daki düğünlerde giderek artan sıra dışı ve gösterişli jestlerin son örneği.

Yakın zamanda Hindistan'da bir düğün arabası, havuç ve turp gibi sebzelerle tamamen süslendiği için viral olmuştu.

Başka bir düğün töreninde, mutlu çift tarımsal miraslarına atıfta bulunarak boğa arabalarıyla geldi.

Diğer aileler evlerinin önünde havai fişek patlatırken veya yeni evlilere nikah sonrası garip görevler verirken görüntülendi.

Belki de en sıra dışı hikaye, bir gelinin dev şeffaf bir balonun içinde düğün sahnesine doğru ilerlemesiydi.

Krişna Tanrısı ve Radha Tanrıçası kılığındaki dansçılar, gelin içeri girerken etrafında dans ediyordu.