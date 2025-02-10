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Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı

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Bir düğünde damadın babasının özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine para yağdırdığı olay, sosyal medyada viral oldu. Pakistan'ın Haydarabad şehrinden olan baba, oğlunun evliliğinden duyduğu heyecanla bu gösterişli gösteriyi düzenledi. Gökyüzünden milyonlarca rupi değerinde para yağdı. Ancak bu gösterişli davranış, yoksulluk içinde yaşayan birçok insanın bulunduğu ülkede eleştiri topladı.

Damadın babasının özel bir uçaktan düğün davetlilerinin üzerine para yağdırdığı inanılmaz anı izleyin.

Viral olan görüntülerde, Pakistan müziği eşliğinde bir hafif uçağın partinin üzerinde daireler çizdiği görülüyor. Uçaktan gökyüzüne kağıt parçaları saçılıyor ve bunların para olduğu kısa sürede anlaşılıyor.

Davetliler, banknotlar yere süzülürken şaşkınlık içinde gökyüzüne bakıp işaret ediyor.

Paralar, masalarda oturan ve avluda dolaşan davetlilerin bulunduğu büyük partinin üzerine düşüyor.

Pakistan'ın güney eyaleti Sind'deki Haydarabad şehrinden olan baba, oğlunun evliliğinden duyduğu heyecanla bu gösterişli gösteri için uçak kiraladı.

Düğün töreni gelinin evinde olduğundan, paralar gelinin arazisine düştü.

Gökyüzünden on binlerce sterlin değerinde milyonlarca rupi yağdı.

Videoyu X'te paylaşan kullanıcı şöyle yazdı: "Gelinin babasının isteği üzerine... Damadın babası oğlunun düğünü için bir uçak kiraladı ve gelinin evine milyonlarca rupi attırdı. Şimdi öyle görünüyor ki damat, babasının borcunu ömrü boyunca ödemeye devam edecek."

Pakistan'da çok sayıda insan yoksulluk içinde yaşarken, adamın bu davranışı hem şaşkınlık hem de israf olduğu gerekçesiyle eleştiri topladı.

Bir kullanıcı şöyle yanıt verdi: "Gökyüzünden para atmak yerine, bu para yoksullara yardım için kullanılabilirdi."

Başka biri şöyle yazdı: "Bu, servetinizi nasıl harcamamanız gerektiğine dair bir örnek."

Üçüncü bir yorumcu olayın eğlenceli tarafını görerek şöyle espri yaptı: "Damadı boş verin; gelinin komşuları şu anda en mutlu insanlar olmalı."

Göz alıcı bu gösteri, Güney Asya'daki düğünlerde giderek artan sıra dışı ve gösterişli jestlerin son örneği.

Yakın zamanda Hindistan'da bir düğün arabası, havuç ve turp gibi sebzelerle tamamen süslendiği için viral olmuştu.

Başka bir düğün töreninde, mutlu çift tarımsal miraslarına atıfta bulunarak boğa arabalarıyla geldi.

Diğer aileler evlerinin önünde havai fişek patlatırken veya yeni evlilere nikah sonrası garip görevler verirken görüntülendi.

Belki de en sıra dışı hikaye, bir gelinin dev şeffaf bir balonun içinde düğün sahnesine doğru ilerlemesiydi.

Krişna Tanrısı ve Radha Tanrıçası kılığındaki dansçılar, gelin içeri girerken etrafında dans ediyordu.

Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı

Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı

Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı

Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı

Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıizzetin:

bu cahilik ve terbiyesizliğin en büyüğü bence

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Haber Yorumları48m4fvhbqy:

Arap sabunu fazla bulunca başına değil de kı..çına sürermiş atasözü çok doğruymuş..

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Haber YorumlarıA B:

Batılı ülkelerde yüksek binalardan atıyorlar örnek abd Türkiye'de böyle bir hayır yapan daha görmedim

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Haber YorumlarıHalit:

ben çocukken hatırlıyorum testiye para ve şeker koyarlardı gelin yere vurarak kırardı çocuklar toplardı bunlarda uçaktan atmışlar fark yok

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

İnsanlar yokluk içinde yaşarken bu ne görgüsüzlük bari yoksullara yardım etseymiş

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