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Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

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Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın cuma vaazında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine yönelik eleştirilere verdiği yanıt cami cemaatinde bulunan vatandaşlardan birinin tepkisini çekti. Hocanın sözlerine çıkışan vatandaş, "Hocam siyaset yapma. Bize din anlat din" dedi.

Bolu'da cuma namazı öncesi Yıldırım Bayezid Camii'nde vaaz veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"BOŞ BOŞ KONUŞMA DEDİM"

Müftü Hüseyin Demirtaş, engelli erişimine yönelik çalışmalar kapsamında bir müdürle yaşadığı diyaloğu aktararak, "Engelli erişimi yapılacak birkaç camide güzel şeyler olsun istedik. Bir hanımefendiyi çağırdık, müdürlükten onlar bakıyor oluyor mu olmuyor mu diye. Arada 'hocam, Diyanet'in bu kadar parası var, bunları zamanında niye yapmıyorlar' falan filan dedi. Bir dakika dedim, ya sen ne konuşuyorsun? Genel bütçenin içinde bizim bütçemizin oranı nedir dedim? 'Hocam şu kadar milyar' falan. Kardeşim dedim, yüzde 0,9. 150 bin personel var, yurt dışı teşkilatları var. Boş boş konuşma dedim. Bilgi sahibi ol, önyargılı olma. Böyle şeylere gelmeyin değerli kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

"BİZE DİNİ ANLAT, SİYASET YAPMA"

Müftü Demirtaş'ın sözlerine camideki vatandaşlardan biri "Bize din anlat din. Buradaki bütün cemaat neyin ne olduğunu zaten biliyor. Hocam siyaset yapma" diyerek tepki gösterdi.

"SİYASETİ SİZ YAPIYORSUNUZ"

Müftü Demirtaş ise kendisine yöneltilen bu eleştiriye, "Siyaseti siz yapmayın, siz yapıyorsunuz. Tamam kardeşim" şeklinde yanıt verdi.

Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

iyide hoca siyaset yapmamış ki rakam veriyor yanlış biliyorsun diyor. zorunuza gitmesin doğrular

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Yorum Beğenme259
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Haber YorumlarıVEFA:

Dört bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi olan, ülkenin sırtındaki kambur, yandaş çiftliği haline gelen ve siyasete bulaşmış Diyanet derhal kapatılmalıdır!...Atam sağ olsa çoktan kapatmıştı!...

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme138
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Haber YorumlarıVEFA:

Diyanet İşleri Başkanlığı = Boş Beleş İşler Başkanlığı =Ali Babanın Çiftliği

Yorum Beğen190
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP'nin soytarları burda imam en son pamuğu koyacak merak etmeyin Camiye gidiyor sun imama saygı duyacaksın

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme193
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Haber Yorumlarınecdet:

Kendilerinden Allah razı olsun (?) . Sayelerinde dinden çıktım. Çokta memnumun çıkmış olmaktan. Yıllardır nasıl kandırıldığımı anladım. Vallaha ben daha huzurluyum bundan uzakta.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme128
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Haber Yorumlarıorhan duz:

Müftü üslubu çok sert böyle müftü mu olur bir insana boş konusuyorsun denilirmi rezalet

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Haber YorumlarıSerkan Wash:

hırsızlıkları ayyuka çıkınca emir gelmiş kerizlere cuma hutbesinde anlat nasılsa mekan camii inanırlar demişler. yatacak yeriniz yok bu hocaların yüzde 99.9 u cennet yüzü görmeyecek. buraya çiziyorum________

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Hoca doğru diyor da sorun niye 150bin personel var ? Niye bu kadar camii varda içleri bomboş imamlar yattığı yerden para kazanıyor birde beleş lojmanda oturup kirada ödemiyorlar.

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Haber Yorumlarımehmet ozan:

biz bilinçli vatandaşlar kimin ne olduğunu iyi biliyoruz

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

Vay beee

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