Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

İhlas Haber Ajansı - Yaşam
 - Güncelleme:
Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide üşümesinin ardından elektrikli ısıtıcıyı açan gencin, çıkarken panonun üzerine 10 TL bırakması, izleyenleri duygulandırdı.

Çorum merkeze bağlı Güveçli köyünde namaz kılmak camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Namazında ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için, panoya "Namaz kılarken ısıtıcı açtım" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı. Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

"BU HAREKET BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, "14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" ifadelerine yer verdi.

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

DUYGU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı görüntülerde gencin namaz sırasında elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığı görülüyor. Namazın ardından genç, camideki ilan panosuna yazı yazarak cüzdanından çıkarttığı parayı yanına bırakıyor.

Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı

İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Çorum, Namaz, Cami, Yaşam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title