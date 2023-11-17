Çorum'da metruk iki dükkanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu, Çelik 8. Sokak üzerinde bulunan iki metruk dükkanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da metruk iki dükkanın çatısında çıkan yangın Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çelik 8. Sokak üzerinde bulunan iki metruk dükkanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM