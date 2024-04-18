Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Çorum'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9.97 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. AFAD, bugün saat 01.06'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 9.97 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. TOKAT Sulusaray'da saat 01:06:59'da 4.7 şiddetinde deprem oldu.

Büyüklük: 4.7 (MW)

Yer: Sulusaray (Tokat)

Tarih: (TS) 17/04/2024 22:06:59

Enlem: 40.0561

Boylam: 35.9775

Derinlik: 9.97 (KM)