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Çocuklar, düşürülen 26 bin TL'yi sahibine teslim etti

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Bilecik'te yaşlı bir adamın yolda yürürken düşürdüğü 26 bin TL'yi bulan çocuklar, parayı babalarıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri, parayı bulan çocuklar ve babasıyla birlikte parayı sahibi Ali Osman Yılmaz'a teslim etti. Çocuklara oyuncak hediye edildi.

Bilecik'te yaşlı bir adamın yolda yürürken düşürdüğü 26 bin TL'yi bulan çocuklar, parayı babalarıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri, parayı bulan çocuklar ve babasıyla birlikte parayı sahibi Ali Osman Yılmaz'a teslim etti. Parasını düşüren Ali Osman Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve çocukların babası Muhammet Alkasım ile çocuklarına teşekkür etti.

"Çocuklar örnek bir davranış sergiledi"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, güzel bir olaya tanıklık ettiklerini anlatarak, "Şehir merkezinde yürürken parasını düşüren bir yaşlı amcanın parasını bulan çocuklar kamera kayıtlarında da gördüğümüz üzere parayı babalarına veriyor. Daha sonra baba ve çocukları, devriye gezen ekiplerimize parayı teslim ediyorlar. Çevredeki kamera kayıtlarını incelediğimizde aynı belirtildiği üzere yaşlı amca poşetteki parasını yürürken düşürüyor, arkasından gelen çocuklar parayı buluyor. Daha sonra Zabıta Müdürlüğümüzde kamera kayıtları eşliğinde parayı çocuklar ve babasıyla birlikte sahibine verdik. Çocukların bu örnek davranışı bizleri de çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri çocuklara oyuncak hediye etti

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ise çocuklara oyuncak araba hediye ederek, yaptıkları güzel davranış dolayısıyla teşekkür etti.

Diğer yandan cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin kamerasında yaşlı adamın parasını düşürdükten sonra çocukların parayı bularak, babasına haber verdiği görüntüler yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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