Çoban, çıtırtıyı duyup çalılara doğru dönünce dev ayıyı gördü! Hırçın kangal canını siper edip koyunların önüne atladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çoban, çıtırtıyı duyup çalılara doğru dönünce dev ayıyı gördü! Hırçın kangal canını siper edip koyunların önüne atladı

Demirören Haber Ajansı - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Tokat'ın Almus ilçesinde koyunlarını otlatan Bilal Şahin, çıtırtı duyduktan sonra çalıya döndü. Dev bir ayıyla karşılaşan Şahin'in işaret verdiği çoban köpeği, koyunların önüne atlayarak sürüsünü savundu.

İlçeye bağlı Arısu köyünde meydana geldi. Dumanlı Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Bilal Şahin, bir ayının koyun sürüsüne doğru yaklaştığını fark etti. Bu sırada Kangal köpeği, Şahin'in komutuyla ayının hayvanlara yaklaşmasını engelledi. Kangal köpeğinin havlamasıyla ürken ayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bilal Şahin, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Çoban, çıtırtıyı duyup çalılara doğru dönünce dev ayıyı gördü! Hırçın kangal canını siper edip koyunların önüne atladı

Çoban, çıtırtıyı duyup çalılara doğru dönünce dev ayıyı gördü! Hırçın kangal canını siper edip koyunların önüne atladı

Demirören Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin - Yaşam

Kangal Tokat Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title