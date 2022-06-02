Çoban, çıtırtıyı duyup çalılara doğru dönünce dev ayıyı gördü! Hırçın kangal canını siper edip koyunların önüne atladı - Haberler

Çoban, çıtırtıyı duyup çalılara doğru dönünce dev ayıyı gördü! Hırçın kangal canını siper edip koyunların önüne atladı
Demirören Haber Ajansı - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Tokat'ın Almus ilçesinde koyunlarını otlatan Bilal Şahin, çıtırtı duyduktan sonra çalıya döndü. Dev bir ayıyla karşılaşan Şahin'in işaret verdiği çoban köpeği, koyunların önüne atlayarak sürüsünü savundu.
İlçeye bağlı Arısu köyünde meydana geldi. Dumanlı Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Bilal Şahin, bir ayının koyun sürüsüne doğru yaklaştığını fark etti. Bu sırada Kangal köpeği, Şahin'in komutuyla ayının hayvanlara yaklaşmasını engelledi. Kangal köpeğinin havlamasıyla ürken ayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bilal Şahin, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Demirören Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin - Yaşam