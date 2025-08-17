CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Ardahan-Kars bölgelerinde hayvancılık çöküşün eşiğinde

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Ardahan-Kars bölgelerinde hayvancılık çöküşün eşiğinde
Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan-Kars bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, bölgede hayvan ölümlerinin alarm verici boyutlara ulaştığını belirterek, "5 hayvanı olan vatandaşın evine gittim, 5'i de ölmüştü. Bir başka üreticimiz 17 hayvanını kaybetti, annesine 3 milyon lira kredi çektirmek zorunda kaldı" dedi.

"TABLO AĞIRLAŞIYOR"

Veteriner raporlarına göre yeni bir hastalık versiyonu nedeniyle mevcut aşının yetersiz kaldığını vurgulayan İncesu, aşılamaların zamanında yapılmaması ve yabancı hayvanlardan bulaşan hastalıkların sürülere yayılmasıyla tablonun ağırlaştığını ifade etti.

Bölge halkının yüzde 80'inin hayvancılıkla geçimini sağladığını hatırlatan İncesu, Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Ardahan-Kars bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

