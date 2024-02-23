Cezaevindeki Dilan Polat'tan aylar sonra tek cümlelik paylaşım

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla cezaevinde olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabından 4 ay sonra dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yer aldığı fotoğraf "Geciken adalet, adalet değildir." notuyla paylaşıldı.

"GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımdaki fotoğrafta Dilan Polat ile Engin Polat'ın yan yana oluğu görülürken, gönderinin altına "Geciken adalet, adalet değildir." cümlesi yazıldı.

Öte yandan paylaşımdaki "#DilanPolatYalnızDeğildir" başlıklı etiket de dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

6 İLDE 43 ADRESE OPERASYON

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.