Çayeli Kuru Fasulyesi Tadından Vazgeçilmiyor

Çayeli kuru fasulyesini bir kez yiyen tadından vazgeçemiyor

RİZE - Rize'nin coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Çayeli kuru fasulyesini bir kez yiyen tadından vazgeçemiyor.

4 Nisan 2017 tarihinde Çayeli usulü kuru fasulye yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat eden ve müracaatın sonucunda coğrafi işaret tescili alan Çayeli Kuru Fasulyesi, Rizelilerin olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Çayeli ilçesinde babası Fatih Hüsrev'in 1958 yıllarında el arabasında köfte ekmek yapmayla başladığı serüvenini sürdüren Selehaddin Hüsrev'in kuru fasulyesi ile ünlenen işletmesinin duvarlarında ki fotoğraflarda dikkat çekiyor. Fotoğraflarda lokantada yemek yiyen dönemin Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal, Mesut Yılmaz ve siyasi partilerin eski genel başkanları yer alıyor.

"İkinci nesil olarak ben devam ediyorum"

Babasından kalma mesleğini sürdürdüğünü belirten Selahaddin Hüsrev, "1958 yılında işletmemiz babam Fatih Hüsrev tarafından kuruldu. İkinci nesil olarak ben devam ediyorum. Kuru fasulyenin tadını babam sürekli deneyerek bu kıvama getirdi. Yapılışında ufak bir sırrımız var. Erzurum İspir'den Hınıs şeker fasulyesini alıyoruz. Bazen Gümüşhane'den alıyoruz. Bir kez gelen devamlı gelmeye devam ediyor. 65 senedir aynı bakır tencere de kuru fasulye yapıyoruz. Bizde en başta temizlik ondan sonra kalite gelir. Akşamdan fasulyeyi suya koyuyoruz. 10 saat su da kalıyor sabah suyu döküp tekrar temiz su koyup kaynatıyoruz. Onun üzerinde bir köpük oluyor o köpüğü alıyoruz. O köpük fasulyenin gazıdır. Ondan sonra ise bir tencerede tereyağımızı eritiyoruz. Daha önceden pişirmiş olduğumuz etleri içine atıyoruz. Ardından salçamızı atıyoruz oda ona renk de veriyor. Sonrasında suyumuzu da ekleyip kaynatıyoruz. En sonda da sosumuzu köpüğünü almış olduğumuz fasulyemize ekliyoruz. Kaynatıp tuzunu ekleyip daha önceden yakmış olduğumuz fırına atıyoruz. Fırında yarım saat pişirip kapatıyoruz. Babam 1958 yılında el arabasında başladı. El arabasına mangal koyarak başladı. İlk başladığında el arabasında köfte ekmek yapıyordu. Köfte ekmekle bu işe başladı. Daha sonra baraka gibi bir dükkan kiraladı orada devam etti. Buraya gelmeyen yok. Rahmetli Turgut Özal'dan Rahmetli Mesut Yılmaz'a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün devlet adamları, siyasiler, sanatçılarımız çok kişi geldi" diye konuştu.

"Yiyince kanat açıp uçuyorsun"

Çayeli'nde yapılan kuru fasulyenin tadının diğerlerinden farklı olduğunu ifade eden Remzi Gedik, "Fasulyenin tam yerindeyiz. Fasulye yemek için gelip yerinde yiyeceksiniz. Damak tadını burada alacaksınız. Lezzeti on numara ama sırrı da Selahaddin usta da. Başka yerde böylesi yok. Yiyince kanat açıp uçuyorsun. O havayı alıyorsun" ifadelerini kullandı.