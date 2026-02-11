Haberler

Çavuşçu Gölü'nde Su Sevinci: 3 Milyon Metreküp Su Birikti

Çavuşçu Gölü'nde Su Sevinci: 3 Milyon Metreküp Su Birikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü, son yağışlar ve kar erimesiyle tekrar su tutmaya başladı. Göl, 27 kilometrekarelik alanı ve 190 milyon metreküp su kapasitesi ile doğa severlere umut veriyor.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan kuş cenneti olarak bilinen Çavuşçu Gölü, son yağışlar sonrası yeniden su tutmaya başladı. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, "Dağlarda yağan karların erimesiyle kanallardaki sular gölümüze ulaştı. Gölümüz 27 kilometrekarelik bir alanda 190 milyon metreküp su tutma hacminde olup, şu an yaklaşık 3 milyon metreküp su tuttu" dedi.

Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakar meke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyor. Doğanhisar ve Bulcuk çayları ile Çiğil Deresi ile beslenen, derinliği yer yer 2 ila 10 metre arasında değişen Çavuşçu Gölü'nde 1965'li yıllarda 190 milyon metreküp su bulunurken, geçen yaz aylarında bilinçsiz tarımsal sulama ve iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Ilgın Turizm, Tarih, Kültür ve Coğrafya Araştırmaları Derneği ise geçen yıl ekim ayında daha önce çekilen kuşların fotoğraflarını kuruyan gölün bulunduğu alanda sergileyerek kuraklığa dikkat çekmeye çalıştı.

3 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİ

Göl, son yağmur yağışları ve dağlık bölgelerdeki karın erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, "Gölümüz su tutmaya başladı ve çok sevinçliyiz. Dağlarda yağan karların erimesiyle kanallardaki sular gölümüze ulaştı. Gölümüz 27 kilometrekarelik bir alanda 190 milyon metreküp su tutma hacminde olup, şu an yaklaşık 3 milyon metreküp su tuttu. Göçmen kuşlarımız da yavaş yavaş bundan sonra gelecekler, hatta benim yaptığım gözlemlerde birçok ördek çeşidi şu anda gölümüzdeler, çok sevinçliyiz. Ilgın halkı olarak, kuş fotoğrafçıları ve doğasever olarak bundan çok mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler

Trump'ın yardımcısından kameralar karşısında Aliyev'e olay sözler
Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

159 bin mesajı görünce, ilk buluşmanın ardından soluğu karakolda aldı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı
Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı

Kendi ülkelerinde Türk askerlerini görünce hayretler içinde kaldılar