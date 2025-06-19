Çankırı'da Geleneksel Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

ÇANKIRI'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi.

Çankırı'da sosyal yardım alan ailelerin çocukları için geleneksel hale dönüştürülen toplu sünnet töreninin bu yıl 529'uncusu gerçekleştirildi. Ahmet Yesevi Cami yanında süslenen klasik otomobillerin yanı sıra Vali M. Fırat Taşolar, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilerin makam araçları, çocuklara tahsis edildi. Onlarca çocuk, aileleriyle birlikte süslenen araçlarla şehir turu attı.

'529 YILLIK BİR GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Programda konuşan Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, "Her bir vakfiye bizlere tevdi edilmiş emanet gözüyle bakarak ve bu şekilde yola çıkarak 529 yıllık bir geleneği sürdürüyoruz. İkinci Bayezid Vakfı tarafından kurulan ve vakfiyesinde hayır şartı olarak sosyal yardım alan ailelere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet edilmesinin hayır şartı geleneğini bugün Çankırı'mızda yaşatmaya çalıştık. Ailelerin mutluluğu, çocukların gözlerindeki mutluluk, bizlerin mutluluğu oldu. Sağ olsun Sayın Valimiz, il protokolümüz bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadı. Burada klasik otomobillerle Sayın Valimizin, Genel Müdürümüzün makam arabalarıyla birlikte Çankırı'da bugün unutulmaz gün yaşadık. Herkesin pencerelere çıktığı, herkesin ilgiyle karşıladığı bir sünnet şölenine, konvoya eşlik ettik. Bulunduğumuz alan da çok nezih, güzel bir salonda çocuklarımız ve ailelerine ikramlarımız var. Oyun alanlarımız var. Bunun dışında pamuk şeker, patlamış mısır ve diğer ikramlarımız var. Program sonunda genel Müdürümüzün Sinan Aksu'nun hediyeleri olan bisikletleri de hediye etmiş olacağız. Bizlere bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu beye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gün boyu devam eden çeşitli etkinliklerin ardından sünnet ettirilen çocuklara, başta bisiklet olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.