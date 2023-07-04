Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı

Çankaya Belediyesi, bayram öncesi ve bayram boyunca yoğun temizlik çalışmaları yaptı. Kurban satış ve kesim alanında özel temizlik yapıldı. Konteynerlere ilaçlama yapıldı.

Çankaya Belediyesi, bayram öncesi yoğunlaştırdığı temizlik çalışmalarını bayram boyunca sürdürdü. Günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra kurban satış ve kesim alanında bayram sonunda yıkama çalışması da yaptı. Belediye temizlik ekipleri, dal-budak toplama ve boş alan temizliğini de ihmal etmedi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sağlıklı bir kent ortamı için çalışıyor. Bayram öncesi çalışmalarını ibadethanelerde artıran Belediye ekipleri, bayram boyunca cadde ve sokaklarda hem toplu temizlik yaptı hem de konteyner kenarlarına bırakılan budama artıklarını ve ev eşyalarını topladı.

KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANINA ÖZEL TEMİZLİK YAPILDI

Çankaya Belediyesinin Mühye'de bulunan kurban satış ve kesim alanında bayram boyunca temizlik çalışması yapan ekipler, bayramın son günü tüm alanda yıkama çalışması yaparak alanı dezenfekte etti.

KONTEYNERLERE İLAÇLAMA

Çankaya Belediyesi, semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma yapıyor. Ekipler, boşaltılan konteynerleri yıkama ve ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor. Toplu temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakları ve konteynerleri dezenfekte eden ekipler, bozulan konteynerleri de onarıyor.