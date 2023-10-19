Çankaya Belediyesi 6 Parkın Toplu Açılışını Yaptı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın da katıldığı tören ile Brezilya Parkı'nın da aralarında bulunduğu 6 parkın toplu açılışını yaptı. Çankaya Belediyesi, 9,5 yılda 110 yeni park açarak en çok park açan ve yeşil alanı koruyan ilçe belediyesi olduğunu belirtti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın da katıldığı tören ile Brezilya Parkı'nın da aralarında bulunduğu 6 parkın toplu açılışını yaptı. 9,5 yılda yeni açılan park sayısını 110'a ulaştırdıklarını kaydeden Taşdelen, "En çok park açan ve yeşil alanı koruyan ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi'dir. Çankaya, Cumhuriyet'in evi, Atatürk'ün ilçesi olarak altın çağını yaşamaya devam edecektir" dedi.

Çankaya Belediyesi'nce Beytepe, Alacaatlı, İlkbahar ve Mustafa Kemal Mahallelerinde yapılan Brezilya Parkı, İsmail Kavak Parkı, Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı Naturel Çocuk Parkı, Özkan Uğur Parkı, Filenin Sultanları Parkı ve 27 Aralık Kızılcagün Parkı'nın açılış töreni Brezilya Parkı'nda gerçekleşti. Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın da katıldığı açılışa, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum ve çok sayıda vatandaş geldi.

EN ÇOK PARK AÇAN VE YEŞİL ALANI KORUYAN BELEDİYE ÇANKAYA

Törenin açılışında konuşan Taşdelen, Çankaya'ya yeni hizmetleri, yeni eserleri kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Taşdelen, şunları söyledi:

"Bugün açtığımız 6 park ile birlikte 9,5 yılda açtığımız yeni park sayısını 110'a çıkarttık. Açtığımız parklarla toplam yeşil alan miktarı 1 milyon 600 bin metrekareyi aşmış durumda. Bu anlamda Türkiye'nin en çok park yapan ilçe belediyelerinin başında geliyoruz. Bu parklarımızı kenti betona boğan anlayışla değil tam tersine önce insan, önce doğa diyen bir anlayışla yapıyoruz. Bizde çalışmak var, üretmek var, Çankaya'ya yeni hizmetleri, yeni eserleri kazandırmak var."

BELEDİYECİLİĞİN ALTIN ÇAĞIDIR

Parkların yanı sıra pazaryeri, kreş, Çankaya Evi, Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere yeni açılışların da yapılacağını dile getiren Taşdelen, "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümünde Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışını yapacağız. ve yerel seçimlerden önce Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Ankara'ya çok büyük bir eseri kazandırmış olacağız. Bu yaptıklarımız belediyeciliğin altın çağıdır, sosyal demokrat belediyeciliğinin nasıl yapıldığının kanıtıdır. Biz bu dönemde ulusal ve uluslararası birçok ödül aldık ama biliyoruz ki en büyük ödül halkın teveccühüdür. Çankaya Cumhuriyet'in evi olarak, Atatürk'ün ilçesi olarak yine altın çağlarını yaşamaya devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Taşdelen ve Büyükelçi Ceglia kırmızı kurdeleyi keserek 6 parkın toplu açılışını yaptı. 6 parkın açılmasıyla Çankaya'ya 16 bin 252 metrekarelik yeni yeşil alan daha kazandırıldı.