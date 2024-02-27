Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı

Merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Deprem anı, Çanakkale'deki bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarsıntıyı hissedip kendilerini dışarı atan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.