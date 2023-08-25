Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, yangının çıktığı gün yurt dışına tatile gittiği iddiası gündemi sarstı

Çanakkale'nin Damyeri köyünde çıkan ve 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında tüm Türkiye seferber olurken, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangının ilk çıktığı gün yurt dışına çıktığı ileri sürüldü. Yangınla ilgili paylaşım yapan Gökhan'ın bölgeden tek bir fotoğrafının olmaması ise iddiaları doğrular nitelikte.

Yangın, 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında Damyeri köyünde tarım arazisinde başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hızla yayılan yangınların sardığı 11 köy acilen boşaltıldı. Çanakkale'nin yanı sıra, tüm Türkiye orman yangını için seferber olurken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı.

48 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alınan yangında mal kaybı yaşanırken, birçok canlı yaşamını yitirmesi herkesi üzdü. Olayın yankıları sürerken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangının çıktığı gün yurt dışına çıktığı öne sürüldü.

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili birkaç paylaşım yapan Ülgür Gökhan'ın bölgeden tek bir karesinin bulunmaması dikkat çekti. Çanakkale Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Ülgür'ün yerine Başkan Vekili İrfan Mutluay'ın bölgeye gidip olay yerini incelediği görüntüleri paylaşması, vahim iddiayı doğrular nitelikte.

Ülgür Gökhan'ın paylaşımında geçen "Biga ilçemizde çıkan yangın haberini üzüntüyle öğrendim. Ekiplere kolaylıklar diliyorum. Umarım en kısa sürede söndürülür." kelimesi de bir başka dikkat çeken detaylardan. Öte yandan gündemi sarsan iddialar sonrası Başkan Ülgür Gökhan'ın konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.

İşte Başkan Gökhan'ın paylaşımına gelen tepkiler;