Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın oğlu Atalay Arslan dünya evine girdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın oğlu Atalay Arslan, Rümeysa Ovacık ile hayatını birleştirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu düğün töreni, siyaset, iş dünyası ve bürokrasinin önemli isimlerini bir araya getirdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın oğlu Atalay Arslan, Rümeysa Ovacık ile hayatını birleştirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu düğün töreni, siyaset, iş dünyası ve bürokrasinin önemli isimlerini bir araya getirdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlki Arslan'ın oğulları Atalay Arslan, dünürleri İlyas ve Fatmana Ovacık çiftinin kızları Rümeysa Ovacık ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Başkan Arslan'ın oğlu Atalay ile gelini Rümeysa'nın nikahı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından kıyıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen düğün törenine eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Eskişehir Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Balıkesir Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Murat Can Biçer, Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, önceki dönem Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen, AK Parti kurucu üyelerinden Cemal Ceylan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP Çameli İlçe Başkanı Murat Genç, Öz Orman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Turan, Çameli Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Çakır, siyaset, iş dünyası ve bürokrasinin önemli isimleri katıldı.

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Başkan Arslan, "İlk göz ağrım, oğlum Atalay ile güzel kızımız Rümeysa hayatlarını birleştirerek, yeni bir yuva kurdular. Çocuklarıma ömür boyu mutluluklar diliyorum. Düğün merasimimize katılarak bizleri onurlandıran dostlarımıza, yalnız bırakmayıp çevre il ve ilçelerden gelen belediye başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, hem sabah hem de akşam gelip ailemizi gururlandıran sevgili Çameli halkına ve düğün hazırlıklarında emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ