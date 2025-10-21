Haberler

Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı
Kuraklıkla boğuşan Bursa'da barajlar neredeyse tamamen kururken, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yeni açıklama geldi. 1 Ekim'den bu yana uygulanan 12 saatlik su kesintisi, 6 gün daha uzatıldı.

"Su şehri" olarak bilinen Bursa'yı kuraklık vurdu. Şehir genelindeki barajlarda neredeyse hiç su kalmazken, su kesintileri vatandaşı bezdirdi.

BURSA'DA SU KESİNTİSİ 6 GÜN UZATILDI

1 Ekim'den bu yana planlı su kesintilerinin uygulandığı Bursa'da bu karar bir kez daha uzatıldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kesintiden 6 gün boyunca etkilenecek ilçeler paylaşıldı. Kesintinin, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsü, Kestel ve Karacabey'de yaşanacağı belirtildi.

BARAJLAR KURUDU

Öte yandan Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı. 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

Enver zincirkıran:

chp demek kıtlık demek.

