Bursa'da Orman Yangını Terziler Köyüne Yaklaşıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alana ulaşan orman yangını Terziler köyüne doğru yaklaşıyor. Alınan tedbirlerle yerleşim tehdit olmaktan çıktı. Köylüler alevlerin köye ulaşmaması için buğday tarlalarını sürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alana ulaşan orman yangını Terziler köyüne doğru yaklaştı. Alınan tedbirlerle yerleşim tehdit olmaktan çıktı. Köylüler alevlerin köye ulaşmaması için buğday tarlalarını sürüyor. Terziler Köyü Muhtarı Rıza Aslan, köyde bir tehlike olmadığını söyledi. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'dan gelen 5 helikopter havadan, onlarca orman işçisi, köylü ve Büyükşehir ve ilçe belediyesine ait itfaiye ve tanker araçları söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Saat 16.00 sıralarında başlayan ve Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çamla kaplı ormanlık alanları tehdit eden yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yenişehir ilçesine bağlı 236 haneli Terziler köyü de alarm durumuna geçti. Alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale ediliyor. Terziler Muhtarı Rıza Aslan, anızları traktörlerle sürdüklerini, yerleşimin tehdit altına gelmesini önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir Belediyesi ekiplerine, çevre köylüler de destek veriyor. İznik ve İnegöl'den de destek istendiği öğrenilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı, rüzgarın çalışmayı güçleştirdiği belirtildi. - BURSA