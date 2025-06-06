Bursa'da Nesli Tehlike Altında Olan Bozkurt Görüntülendi

Bursa'da Nesli Tehlike Altında Olan Bozkurt Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ormanda dolaşan nesli tükenme tehlikesi altındaki bozkurt, fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bozkurtun korunması gereken bir tür olduğunu açıkladı.

BURSA'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bozkurt, ormanda dolaşırken fotokapana yakalandı.

Nesli tehlike altında olan bozkurt (Canis lupus anatolicus), Bursa'da ormanda gezerken fotokapan tarafından görüntülendi. Bozkurtun görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılırken, açıklamada "Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanın içinde süzülen sessiz adımlarıyla Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri: Bozkurt... Bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus olan bu tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. Geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel yaşam alanlarıdır" ifadelerine yer verildi.

KORUNMASI GEREKEN YABAN TÜRLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Paylaşımda bozkurtun neslinin tehlike altında olduğuna da "Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenmektedir. Bu yüzden bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alır. Bu özel anı kayda alarak hem yaban hayatının zenginliğine hem de korunması gereken türlere dikkat çekiyoruz. Doğa sessizliğini korurken, bu sessizliğin içindeki izleri görmek isteyenler için her kare bir mesaj taşır…" ifadeleriyle dikkat çekildi.

KUTSAL KABUL EDİLİYOR

Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol olarak kabul edilen bozkurt, yaban hayatında ortalama olarak 13 yıl yaşıyor. Kurt türleri içinde en büyük olan bozkurtların ağırlıkları ise 18 ile 70 kilogram arasında değişiyor. Günde 20 kilometre kadar dolaşabilen bozkurtlar, saatte 60 kilometre hızla koşabiliyor. Çok keskin dişleri ve kuvvetli çeneleri olan, diğer kurt türlerine göre daha iri ve kafatasları daha büyük olan bozkurtların renkleri ise yaşadıkları bölgelere göre beyaz, krem rengi, sarı, kızıl, gri ve siyah olabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.