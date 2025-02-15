4 bin 500 kişi sıraya girdi! Tam 1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı, büyük izdiham yaşandı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin destekleriyle Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali'nin bu yıl 8.'si gerçekleştirildi.

1 TON HAMSİ ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Festivalde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan vatandaşlara ücretsiz balık ekmek dağıttı. 1 ton hamsi dağıtılan festivalde, yüzlerce kişi sıra bekledi.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Metrelerce oluşan kuyruk ile birlikte dağıtılan ücretsiz hamsi vatandaşlar tarafından izdihama neden oldu. Balık ekmeğini alan vatandaşlar ise festival alanını gezerek keyifli vakit geçirdiler.

"4.500 KİŞİYE BALIK EKMEK DAĞITACAĞIZ"

1 ton hamsinin dağıtıldığını söyleyen, Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, 'Festivalimiz 3 gündür devam ediyor bugün hamsi dağıtımımız devam edecek, yarın akşama kadar yöresel ürün satışları ve sanatçılarımız tarafından halk müziği konserleri ile devam edecek. 2 bin ekmek 4.500 kişiye balık ekmek dağıtacağız' dedi.