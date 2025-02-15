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4 bin 500 kişi sıraya girdi! Tam 1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı, büyük izdiham yaşandı

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Bursa'da bu yıl 8.'si gerçekleşen Hamsi ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü. Ücretsiz balık ekmek dağıtılan festivalde vatandaşlar tarafından izdiham yaşandı. Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1 ton hamsi dağıttı.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin destekleriyle Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali'nin bu yıl 8.'si gerçekleştirildi.

Bursa'da Hamsi ve Kültür Festivali'nde 1 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

1 TON HAMSİ ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Festivalde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan vatandaşlara ücretsiz balık ekmek dağıttı. 1 ton hamsi dağıtılan festivalde, yüzlerce kişi sıra bekledi.

Bursa'da Hamsi ve Kültür Festivali'nde 1 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Metrelerce oluşan kuyruk ile birlikte dağıtılan ücretsiz hamsi vatandaşlar tarafından izdihama neden oldu. Balık ekmeğini alan vatandaşlar ise festival alanını gezerek keyifli vakit geçirdiler.

Bursa'da Hamsi ve Kültür Festivali'nde 1 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

"4.500 KİŞİYE BALIK EKMEK DAĞITACAĞIZ"

1 ton hamsinin dağıtıldığını söyleyen, Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, 'Festivalimiz 3 gündür devam ediyor bugün hamsi dağıtımımız devam edecek, yarın akşama kadar yöresel ürün satışları ve sanatçılarımız tarafından halk müziği konserleri ile devam edecek. 2 bin ekmek 4.500 kişiye balık ekmek dağıtacağız' dedi.

Bursa'da Hamsi ve Kültür Festivali'nde 1 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

4 bin 500 kişi sıraya girdi! Tam 1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı, büyük izdiham yaşandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Yeterki bedava olsun bunlar her b... yer

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