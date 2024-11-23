Üye Girişi
Haberler

Bursa'da denizle kara birleşti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik'te denizle karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri suyla doldu. Kentte lodos nedeniyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkılırken yerinden sökülen bir otobüs durağının camı patladı.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi'ne yönelik uyarılarının ardından Bursa'yı lodos ve sağanak yağış vurdu. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren hava muhalefeti nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Lodosun saatteki hızı Kestel'de 103, Yıldırım'da 84, kent merkezinde 75 kilometreye kadar çıktı.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki sahilde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Sağanak nedeniyle denizle karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri suyla doldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri, sahil şeridindeki suların tahliye işlemlerine başladı. Nilüfer ilçesindeki Atlıçayır Bulvarı'nda ise sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri belediye görevlilerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

Bursa'da denizle kara birleşti

YAĞIŞLAR GECE BOYU DEVAM EDECEK

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış Uludağ'da kar yağışına dönüştü. Meteoroloji tarafından yağışların gece boyunca devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da kar yağışı, tesisleri ve yeni sezona hazırlanan otel sahiplerini sevindirdi.

Bursa'da denizle kara birleşti

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, OTOBÜS DURAĞININ CAMI PATLADI

Lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Binalardan kopan parçalar yollara savrulurken Yıldırım Namazgah Mahallesi'nde Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Aynı ilçede Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki otobüs durağı lodos nedeniyle yerinden sökülerek camı patladı. Sağlık Parkı'nda ise çöp konteynerleri ile çok sayıda ağaç devrildi.

Bursa'da denizle kara birleşti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.