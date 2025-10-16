Haberler

Burdur Gölü'ndeki Köpüklenme Doğal Bir Fenomen
Kuraklık ve su kullanımının etkisiyle azalan Burdur Gölü'nde görülen köpüklenmenin, Prof. Dr. İskender Gülle tarafından doğal bir 'sabunlaşma fenomeni' olduğu belirtildi. Bu durumun göldeki olumsuz bir durumun göstergesi olmadığı ifade edildi.

SON yıllarda yaşanan kuraklık ve havzadaki yoğun su kullanımı nedeniyle suyu hızla çekilen Burdur Gölü kıyılarında köpüklenme görüldü. Prof. Dr. İskender Gülle, köpüklenmenin olumsuz bir durumun göstergesi olmadığını, sonbahar-kış dönemlerinde sudaki organik madde ve tuzların kimyasal reaksiyonuyla ortaya çıkan doğal bir 'sabunlaşma fenomeni' olduğunu söyledi.

Burdur Gölü'nde geçen nisanda sahil kesiminde görülen köpüklenmeler yeniden ortaya çıktı. Son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, su seviyesi 50 yılda 18,7 metre düşen Burdur Gölü'nde, soğuk poyraz rüzgarı ve dalgaların da etkisiyle son günlerde beyaz renkli köpük birikintileri gözlemlendi. Türkiye'nin 7'nci büyük gölündeki köpüklenmenin rüzgarın da etkisiyle özellikle kıyılarda yoğunlaştığı görüldü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, bu köpüklenmenin göldeki herhangi olumsuz bir durumun göstergesi olmadığını, özellikle göl suyunun soğuduğu sonbahar-kış dönemlerinde sudaki organik madde ve tuzların kimyasal reaksiyonuyla ortaya çıkan doğal bir 'sabunlaşma fenomeni' olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi. Tuzlu göllerde daha yoğun görülen bu köpüklenme olayının doğal yollardan olabildiği gibi bazen sanayi atıkları, evsel atıklar veya kanalizasyon etkisiyle de ortaya çıkabildiğini kaydeden Prof. Dr. Gülle, ancak Burdur Gölü'nde genellikle her yıl sonbahar-kış aylarında veya ilkbaharın ilk dönemlerinde bu köpüklenmenin görülebildiğini, bu durumun doğal yollardan oluştuğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
