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Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün 110 yılın sıcaklık rekorunun kırılacağını duyururken 18 Mart Salı günü içinse sıcaklıkların en az 20 derece birden düşmesi ve kar yağışının yurdu esir alması bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası bugün İstanbul'da 110 yılın sıcaklık rekorunun kırılması beklenirken yalnızca 2 gün sonra yaşanacaklar ise herkesi tedirgin ediyor. Megakent'te 5 gün içinde iki mevsim yaşanacak.

"29 DERECE İLE 110 YILIN REKORU KIRILACAK"

Prof. Dr. Şen şunları söyledi; "Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Bugün 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca 110 yılın rekoru kırılacak. İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var."

Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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