Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Öztürk, Ekim ayında tarlasına buğday ekti. Bir süre sonra büyüyen buğdayların arsından çiçekler çıkmaya başladı. Mor tonlardaki çiçekleri gören vatandaşlar, tarlayı lavanta bahçesi zannetti. Renkli görüntülere sahne olan tarla, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

YOLDAN GEÇENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Dedeler Köyü'nde ikamet eden Mehmet Öztürk, tarlasına buğday ektiğini ama çiçek çıktığını belirterek, "Tarlama geçen sene arpa ekmiştim, bu sene de buğday ektim. Buğday beklerken çiçek çıktı. Yoldan geçenler merak edip fotoğraf çekiyorlar. Ben de bu durumdan memnun oldum" dedi.