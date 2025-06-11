Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Haber Videosu

Bolu'da tarlasına buğday eken bir vatandaşın tarlası çiçek bahçesine döndü. Görenlerin lavanta bahçesi zannettiği buğday tarlası, fotoğraf tutuklarının ilgisini çekiyor.

Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Öztürk, Ekim ayında tarlasına buğday ekti. Bir süre sonra büyüyen buğdayların arsından çiçekler çıkmaya başladı. Mor tonlardaki çiçekleri gören vatandaşlar, tarlayı lavanta bahçesi zannetti. Renkli görüntülere sahne olan tarla, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

YOLDAN GEÇENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Dedeler Köyü'nde ikamet eden Mehmet Öztürk, tarlasına buğday ektiğini ama çiçek çıktığını belirterek, "Tarlama geçen sene arpa ekmiştim, bu sene de buğday ektim. Buğday beklerken çiçek çıktı. Yoldan geçenler merak edip fotoğraf çekiyorlar. Ben de bu durumdan memnun oldum" dedi.

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı

Sokakta dehşet anları! Vatandaş, kadını tek hamleyle kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.