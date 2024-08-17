Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının çıkış nedeni belli oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

YANGINDA 16 EV YANDI

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

BÜTÜN EKİPLER SEFERBER OLDU

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

ÇIKIŞ NEDENİ: PİKNİK İÇİN YAKILAN ATEŞ

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef" ifadelerini kullandı.