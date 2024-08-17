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Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının çıkış nedeni belli oldu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının piknik için ateş yakan 3 kişi yüzünden çıktığını açıkladı. Yangınlarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

YANGINDA 16 EV YANDI

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının çıkış nedeni belli oldu

BÜTÜN EKİPLER SEFERBER OLDU

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının çıkış nedeni belli oldu

ÇIKIŞ NEDENİ: PİKNİK İÇİN YAKILAN ATEŞ

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Tarım ve Orman Bakanı Karşıyaka 3-sayfa İzmir İzmir İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Emre:

toplumda Dini ve ahlaki bilinç eksikligi var okullarda haftada 1 saat Din dersi olursa tabbi hak hukuk bilmeyen ahlaki kuralları bilmeyen kaba saba insanlarla dolar toplum kesinlikle Din ve ahlak dersleri artırılmalı hatta matematik dersi dahil tüm derslere başlamadan önce öğretmenler çocuklara ahlaki kuraları birakc dakika anlatmalı sevgi saygi merhamet kul.hakki hakk hukuk gibi erdemli davranışları falan ki toplum iyice bilinclensin

100
36
yanıtYanıtla
Bilal Erik:

Devlet ormana giren her vatandaşın başına adam dikemez insanlar sorumluluk sahibi bilinçli çevreye duyarlı olması gerekir. insanlık gereği ama insan yetişmiyor artık!

66
1
yanıtYanıtla
01yönetmen 01:

Bu orman muhafaza memurları ne iş yapar

40
19
yanıtYanıtla
Berkant Tezcan:

ya arkadaş hafta içi akşam vakti ne işiniz var piknikte bilerek veya bilmeyerek neye neden olduğunuzun geç de olsa farkına varmış siniz dir umarım...

30
1
yanıtYanıtla
Faruk Tokgöz:

Betonla ülkeyi bogdunuz, oda yetmedi birde üzerine yangın! Bilinçsiz Millet, Cehalet, Devletin yetersiz otoritesi bu Ülkeyi ne hale getirdi! Ormanlarda o kadar atık cam şişelerin sonucu insanların Mangal anlayışı....Ülkeyi bitirdiniz mutlu olun!!

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7
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Mehmet Şahin:

neden sadece izmir yangını haber oluyor 77 tane yangın çoktı bari birini daha yazaydınız

4
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osman kara kara:

Mangalı bu ülkede yasaklayın kardeşim

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yanıtYanıtla
Gülfem Duman:

0kadar ormanlar yandı kül oldu içerisindeki dilsiz canlılar kül olduyazıkki şu piknikcilere bukadar sorumsuzluk anlamıyorum eeeeşimdi ne anladılar doymuşlardır acıkmazlar bita yanan canlılar ormanlar evler bir ağaç kolaymı büyüyor okadar kayıp okadar erezyon bitkiler her şey yani bunlar yazmakla bitmez birazcık akıllı olalım lütfen lütfen bunu sürekli yaşamak zorundamıyızgün geçmiyorki bir felaket olmasın bu ne iştir hergün bir yenisi affet bizi Allahım ne olur bizi bize bırakma amin bu

2
0
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Şerif:

Ormanlık alanlarda mangalı yasaklayın. Hatta şehir içi parklardada yasaklayın. Üç beş kişi kızarmış tavuk yiyecek diye ne parklarda oturabiliyoruz ne yanından geçebiliyoruz. Heryer dumanaltı.

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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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