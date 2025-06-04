Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
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Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı ilginç ve etkili bir mücadele yöntemi geliştirildi. Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde yaşayan Avukat Mehmet Yıldırım, canlı olarak getirilen her bir kahverengi kokarcayı sembolik olarak 1 TL karşılığında satın alıyor. Yıldırım "Bu zararlı böcek, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da hızla yayılıyor" dedi.

Çiftçilikle de uğraşan Mehmet Yıldırım, bu yıl mahallelerinde görülmeye başlanan kahverengi kokarcanın mahsullere ciddi zarar verdiğini belirterek, vatandaşları teşvik etmek amacıyla canlı kokarcaları ücret karşılığında almaya başladı. Toplanan zararlı böcekler, samuray arılarının çoğaltılması amacıyla Fındık Araştırma Enstitüsü'ne teslim ediliyor. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olarak biliniyor ve biyolojik mücadelede etkin şekilde kullanılıyor.

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

"BU BÖCEK DÜNYANIN SONUNU GETİREBİLİR"

Kampanyanın önemine dikkat çeken Avukat Yıldırım, "Bu zararlı böcek, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da hızla yayılıyor. Tarıma verdiği zarar büyük. Şu anda mahallemizde yoğun şekilde görülüyor. Devletimizin mücadelesine destek vermek adına böyle bir girişimde bulunduk. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir mücadele olmalı" ifadelerini kullandı.

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

260 KOKARCA TOPLANDI, HEDEF YAYGINLAŞTIRMAK

Yıldırım, uygulamanın yeni başladığını ve bugüne kadar 260 kokarcanın toplandığını belirterek, talebin arttığını, farklı bölgelerde de benzer çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Enstitünün kokarcaları samuray arısı üretiminde kullandığını, karşılığında da arı temin ederek zararlının doğal yolla kontrolünü sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

"PARA İÇİN DEĞİL, FINDIK İÇİN TOPLUYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Semiha Coşkun ve Türkan Türkmen ise çalışmayı gönülden desteklediklerini söyledi. Türkmen, "Kokarca fındığımıza ve diğer ürünlere ciddi zarar veriyor. Biz bu mücadeleyi para için değil, ürünlerimizi ve doğamızı korumak için yapıyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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