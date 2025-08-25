Boşanan adamın arabasına yazdığı yazı bomba! Sürücülerden bir isteği var

Boşanan adamın arabasına yazdığı yazı bomba! Sürücülerden bir isteği var
İzmir'de eşinden boşanan bir adam, aracının arkasına "Boşandım, kutlamak için kornaya basın" yazılı pankart astı.

İzmir'de eşinden boşanan bir adam, aracının arkasına astığı pankartla sosyal medyada gündem oldu.

BOŞANDIĞINI, ARABASINA ASTIĞI YAZIYLA DUYURDU

Aracın arkasına, "Boşandım, kutlamak için kornaya basın" yazılı bir pankart asan adam, şehirde gezerken dikkatleri üzerine çekti. Pankartın fotoğrafları ve videoları kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Yorumlarda olaya mizahi bir dille yaklaşanların yanı sıra,bu şekilde kutlanmasına şaşıranlar da oldu.

