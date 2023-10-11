Bodrum'da Su Sorunu: Barajlar Kapatılıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesini besleyen 2 barajdan 1'i olan Mumcular Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8'e düşmesiyle su alımına kapatılmasının ardından, su seviyesi yüzde 13'e gerileyip kritik seviyeye kadar inen Geyik Barajı'nın da yarın su alımına kapatılacağı belirtildi. Sondajlar yardımıyla kentin su ihtiyacının karşılanacağını söyleyen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, "Barajların ikisinin de kapanması sonucunda olağanüstü bir durum doğdu. Planlama içerisindeyiz, DSİ ile istişarelerde bulunduk. Geçen yıl tedbir amaçlı açtığımız Sazköy'de sondajlarımız var. Oraya sondaj kuyuları ilave edeceğiz. Buradan saniyede 100 litre suyu Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da yaz sezonunda yaşanan yoğunluk ve isale hatlarında meydana gelen patlaklar nedeniyle Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e düştü, geçtiğimiz günlerde baraj su alımına kapatıldı. Kenti besleyen bir diğer baraj olan ve su seviyesi yüzde 13'e gerileyip kritik seviyeye kadar inen Geyik Barajı'nın ise yarın su alımına kapatılacağı belirtildi. Yaşanan kuraklık nedeniyle Geyik Barajı'nın belli bir havzasında su kalırken, baraj dron ile görüntülendi.

Artan nüfusla birlikte su kapasitesinde artış olduğunu söyleyen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, "Bodrum'un genel bir su sorunu var. Mumcular Barajı'nda su hacminin bitmesi dolayısıyla Devlet Su İşleri'miz zorunluluk nedeniyle barajımızı kapattı. Mumcular Barajı'ndan alınan su yer altı su kaynaklarıyla birleşerek Mumcular İçme Su Arıtma Tesisi'ne getirilip arıtıldıktan sonra Bodrum merkez ana depodan Bodrum'a su sağlayan 5 milyon metreküp kapasiteli bir su kaynağı. Mumcular Barajı tarımsal sulama ve civar yerleşkelerin su ihtiyacını karşılıyordu. 2 barajdan elde ettiğimiz su ve gerek yarımada içerisinde gerekse de Çamköy, Mumcular ve Sazköy'den gelen sularla beraber 115 bin metreküp bir hacme ulaşmıştık" ifadelerini kullandı.

'ABONE SAYISINDA YÜZDE 29 ORANINDA BİR ARTIŞ VAR'

"Mumcular Barajı kapatıldıktan sonra önce 82 bin metreküp olan arıtma su kapasitemiz 62 binlere indi" diyen Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"380 litre olan yer altı su havzamızda su, bugün itibariyle 320 litrelere kadar düşmüş durumda. DSİ Geyik Barajı'nın da artık son noktaya geldiğini ve perşembe günü kapatmak zorunda kalınacağını ifade ettiler. Bodrum'a Geyik Barajı'ndan yapılan 5 milyon metreküp tahsisin dışında 5 milyon metreküp daha su tahsisi yapılıyordu. Geri kalan kısmını da Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ni soğutma suyu için kullanılıyor. Geyik Barajı da gittiğinde, içme suyuna ham su sağlayan iki barajımızı kaybetmiş olacağız. İçme suyunda ham su girişleri sadece yer altı suyundan gelen kaynaklara dönmüş olacak. Elimizde bulunan 380 litre civarında bir suya mahkum edilmiş olacağız. 75 bin olan abonemiz, bugün itibariyle 97 bine ulaşmış durumda. Abone sayısında yüzde 29 oranında bir artış var. 2015 yılında Bodrum'a verdiğimiz su 12 milyon metreküp iken, 2022'de 17 milyon 750 bin metreküp, su tüketimindeki artış ise yüzde 45 düzeylerine geldi."

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞANIYOR'

Barajlardaki suyun ölü hacim noktasına gelmesinin olağanüstü bir durum olduğunu ifade eden Ülgen, "Yeni sondajlar açtık, eski sondajlarımızı yeniledik. Barajların ikisinin de kapanması sonucunda olağanüstü bir durum doğdu. Planlama içerisindeyiz, DSİ ile istişarelerde bulunduk. Geçen yıl tedbir amaçlı açtığımız Sazköy'de sondajlarımız var. Oraya sondaj kuyuları ilave edeceğiz ve buradan saniyede 100 litre suyu Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz. Daha önceden kullanılmış sondajlar var ve onların arıtmalarını yaparak devam edebiliriz. Bunları Çamköy ve Sazköy havzasında toplayacağız" dedi.

'SU TASARRUFU ARTIK BODRUM İÇİN ZORUNLU HALE GELDİ'

Her iki barajdan ölü hacim suyunun pompalar yardımıyla kullanılacağını belirten Ülgen, "İstanbul'da İSKİ'miz ölü hacimleri çekiyor. Ölü hacimden 150 litre su alma planımız var. Bu iş izne tabii olduğu için DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bodrum için 3'üncü baraj planlandı ancak ÇED nedeniyle konu şu anda yargıda. Yargı süreci devam ediyor. Bodrum'un ana ihtiyacı olan 44 milyon metreküp, şu andaki hacim 29 milyon metreküp. Ortalama 15 milyon metreküpü baraj dışında bir şeyle karşılama şansına sahip değiliz. Su tasarrufu artık Bodrum için zorunlu hale geldi. Lüks tüketimi bir şekilde kesmemiz, havuzlarda kullanılan veya atıl şekilde fazla lüks olarak tüketilen suları kesip, sadece tüketim amacıyla kullanılmasını tavsiye ediyorum. Yer altı sularında ciddi şekilde düşme var, barajlarımız gittikten sonra yer altı sularına döndüğümüzde bu havzadaki azalma bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.(DHA)