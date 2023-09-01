Avukat, balık yediği sırada yaşamını yitirdi

Bodrum'a bir davanın takibi için geldiği öğrenilen Av. Elif Alev Çevikdal, gittiği bir balık restoranında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoranda arkadaşları ile sohbet ettiği sırada fenalaşan Av. Elif Alev Çevikdal, yaşamını yitirdi.

ANİDEN FENALAŞTI

Turgutreis Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir balık restoranında arkadaşları ile birlikte oturup sohbet eden 43 yaşındaki Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. O esnada restoranda bulunan bir sağlık çalışanı, kadına müdahale etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi.

KURTARILAMADI

112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen 43 yaşındaki Elif Alev Çevikdal, kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Çevikdal'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DAVA İÇİN GELMİŞTİ

Av. Elif Alev Çevikdal'ın, Bodrum'a bir davanın takibi için geldiği öğrenildi. Av. Elif Alev Çevikdal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılıyor.