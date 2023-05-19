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Bitlis'te Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bitlis'te Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, cadde ve sokakları gölete çevirdi. Yağışın şiddeti vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bitlis'te etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde öğle saatlerine doğru etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta gölete çevirdi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Havanın biranda kararmasıyla birlikte başlayan sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Cadde ve sokakların gölete dönüştüğü sağanak yağışta çatılardan düşen yağmur suları ise yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

Gök gürültüsü eşliğinde yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası hava açmaya başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Hisarcık Tatvan Bitlis Yaşam Haberler

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