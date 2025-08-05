Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün

Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
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Sahte diploma skandalıyla gündeme gelen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu için "Koca padişahı mezarında ters döndürdün be adam" yorumları yapılıyor. Konuya dair açıklama yapan Osmanoğlu, kendisine yönelik tepkileri "Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyor" diyerek yorumladı.

II. Abdülhamid'in torunu olduğunu öne sürerek kamuoyunda "şehzade" unvanıyla tanınan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun tarih bölümü diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. İddiaların ardından diploması iptal edilen Osmanoğlu'na tepkiler çığ gibi...

Uzun süredir çeşitli televizyon programlarına "Osmanoğlu soyundan gelen torun" olarak katılan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kayıhan Osmanoğlu, sahip olduğunu beyan ettiği tarih bölümü diplomasıyla akademik unvan da kullanıyordu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda belgenin geçerli olmadığı ve sahte yollarla elde edildiği tespit edildi. Bu gelişme sonrası diploma iptal edildi.

Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün

"ŞEHZADEMİZ BİR GECEDE CAHİL KALDI"

Diploma skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. En çok paylaşılan espri ise "Şehzademiz bir gecede cahil kaldı" ifadesi oldu. Konuya dair açıklama yapan Osmanoğlu, kendisine yönelik tepkileri "Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyor" diyerek yorumladı. Ancak bazı tarihçiler ve sosyal medya kullanıcıları, bu savunmanın yetersiz ve tutarsız olduğunu belirtti.

Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün

"KOCA PADİŞAHI MEZARINDA TERS DÖNDÜRDÜN"

Tepkiler arasında en dikkat çeken yorumlardan biri ise "Deden Abdülhamid'e Siyonist Theodor Herzl bile senin verdiğin zararı veremezdi. Koca padişahı mezarında ters döndürdün be adam" oldu.

DEFALARCA E-DEVLET'E GİRMİŞ

Öte yandan sahte diploma çetesi ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Sahte diploma için dolandırıcılara başvuran Osmanlı torununun, cep telefonundan defalarca e-devlet üzerinden mezuniyet kaydını sorguladığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (58)

Haber YorumlarıSer_hat:

Senin sahtekarlığını mı çekmeyecek bu millet...Yaptığın resmen sahtekarlık...

Yorum Beğen566
Yorum Beğenme33
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Haber Yorumlarıhsyn cskn:

adamın genlerinde saray entrikaları var ne yapsın

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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Adama laf etmeyin, kurulu düzen bozuk diplomayı parayla satıyorlar. Param varsa parayla alınacak istediğim her şeyi bende alırım

yanıt12
yanıt13
Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Tekrar ve tekrar anladık ki , devlete en büyük kötülük yapan topluluk siyasal islamcılar , tarikatlar cemaatlerdir.

Yorum Beğen288
Yorum Beğenme140
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Haber YorumlarıAlkurt:

Anil, cok haklisin, Butun Türk Halki bilincine varirsa dediginin, Iste o zaman kurtulur Vatan.

yanıt77
yanıt32
Haber YorumlarıAlkurt:

Bir ilahiyatci olarak Anil kardesin dedigi gibi, siyasal Islam dan tarikat cemaatlerden kurtulmadigimiz surece Aziz Turk Milletinin sirtinda yuk olarak kalmaya devam Eder. herkesin inanci Allah ile kendi arasindadir..Otursun herkes evinde Ana dilinde Kurani anlayarak okusun ogrensin ve ogretsin, Baska cikar yolu yok

yanıt64
yanıt37
Haber YorumlarıSer_hat:

Bunlar ,Allah muhafaza devlet elden gitse bunlar gelenlere yamanır

yanıt22
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Haber YorumlarıAhmet25 :

Bu adam hangi tarikat ve cemaate ait? yazsana iftiracı.

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yanıt16
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

KOCA HERİF ULU ÖNDER MEKANIN CENNET OLSUN BİZİ BU ÜÇ KAĞITÇI VATAN HAİNLERİNDEN KURTARDIĞIN İÇİN SANA VE SİLAH ARKADAŞLARINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM YÜCE İNSAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YER YÜZÜNÜN TEK KAHRAMANI.

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıHaberler.com .:

Allah'ım Kadir mısırlı oğlundan razı olsun

yanıt14
yanıt57
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