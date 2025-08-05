Gündüz kuşağı programlarının aranan ismiydi: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Gündüz kuşağı programlarının aranan ismiydi: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
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İzdivaç programlarıyla tanınan Birkan Key, televizyon kariyerini noktalayıp memleketi Adana'da mangal kömürü üretimi ve bağ-bahçe işleriyle uğraşmaya başladı. Geçmişte bir operasyonda gözaltına alınan ancak suçsuz olduğu anlaşılan Key'in son halini görenler "Nerden nereye" demeden edemedi.

Bir dönemin en çok izlenen izdivaç programlarıyla tanınan damat adaylarından Birkan Key, ekran macerasını noktalayarak memleketi Adana'da bambaşka bir hayat kurdu. Şimdilerde mangal kömürü üretimiyle uğraşan ve bağ-bahçe işleriyle meşgul olan Key'in son hali görenleri şaşırttı.

RTÜK'TEN YASAK GELDİ

Televizyon kariyeri boyunca izdivaç programlarının aranan yüzü haline gelen Birkan Key, diğer adaylarla yaşadığı polemiklerle adından söz ettiriyordu. Ancak topluma kötü örnek olan ve skandalları ile gündeme gelen izdivaç programlarının RTÜK tarafından yasaklanmasıyla birlikte televizyon yolculuğu sona erdi.

Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yıllar önce, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Key, suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olay sonrası ekranlardan uzak duran Key, memleketi Adana'ya dönerek kendi işini kurdu ve sade bir hayat yaşamaya başladı.

Gündüz kuşağı programlarının aranan ismiydi: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı

NEREDEN NEREYE DEDİRTTİ

Evlenip yeni bir hayat kurarak kömür üretimi, bağ işleri ve tarımla uğraşan Key'in yeni yaşamı sosyal medyada "nereden nereye" yorumlarına neden oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıheyula 41:

nereden nereye sorusunun cevabi: rezillikten alın terine...

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

programlarin aranılan ismine bak a.k maymun bile bundan güzel

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bence Tvlerin eline düşene kadar kendine helal iş düzen kurmuş ilerde Yeşilçam oyuncuları gibi sokakta yatmaz en azından bak çalışıyor adam Tv ye düşmekten iyidir helal olsun kral devam işini büyüt marka yap online sat bak keyfine

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Haber YorumlarıAyhan KURT:

Doğru yolu bulmuş darasi vis işlerle uğraşan kim varsa

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Haber Yorumlarıasuatdemirci:

ekmek parası … helal olsun senin olsun …

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