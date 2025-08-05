Gündüz kuşağı programlarının aranan ismiydi: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
İzdivaç programlarıyla tanınan Birkan Key, televizyon kariyerini noktalayıp memleketi Adana'da mangal kömürü üretimi ve bağ-bahçe işleriyle uğraşmaya başladı. Geçmişte bir operasyonda gözaltına alınan ancak suçsuz olduğu anlaşılan Key'in son halini görenler "Nerden nereye" demeden edemedi.
Bir dönemin en çok izlenen izdivaç programlarıyla tanınan damat adaylarından Birkan Key, ekran macerasını noktalayarak memleketi Adana'da bambaşka bir hayat kurdu. Şimdilerde mangal kömürü üretimiyle uğraşan ve bağ-bahçe işleriyle meşgul olan Key'in son hali görenleri şaşırttı.
RTÜK'TEN YASAK GELDİ
Televizyon kariyeri boyunca izdivaç programlarının aranan yüzü haline gelen Birkan Key, diğer adaylarla yaşadığı polemiklerle adından söz ettiriyordu. Ancak topluma kötü örnek olan ve skandalları ile gündeme gelen izdivaç programlarının RTÜK tarafından yasaklanmasıyla birlikte televizyon yolculuğu sona erdi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Yıllar önce, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Key, suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olay sonrası ekranlardan uzak duran Key, memleketi Adana'ya dönerek kendi işini kurdu ve sade bir hayat yaşamaya başladı.
NEREDEN NEREYE DEDİRTTİ
Evlenip yeni bir hayat kurarak kömür üretimi, bağ işleri ve tarımla uğraşan Key'in yeni yaşamı sosyal medyada "nereden nereye" yorumlarına neden oldu.