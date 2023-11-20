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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 otobüs devrildi, 22 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada, Cesur Bingöl firmasına ait bir otobüs ile Metro Turizm'e ait bir otobüs devrildi. Kazada toplamda 22 kişi yaralandı ve yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.