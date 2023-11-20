Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 otobüs devrildi, 22 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada, Cesur Bingöl firmasına ait bir otobüs ile Metro Turizm'e ait bir otobüs devrildi. Kazada toplamda 22 kişi yaralandı ve yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova- Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.
Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de Metro Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü devrildi.
Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.