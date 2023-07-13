Bingöl'de camiler çocuklarla şenlendi

BİNGÖL - Okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar adeta akın etti. Bingöl il genelinde 11 bin 500 çocuk yaz tatilini Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek geçirirken camiler çocuklarla dolup taştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Minik çocukların İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri için gittikleri camiler adeta şenlendi. Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını dinlerini öğrenmeleri için cami ve Kur'an kurslarına göndermeye başladı. Bingöl İl Müftülüğü tarafından kent merkezi, ilçe ve mahallelerde açılan kurslara katılan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, peygamber efendimizin hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlak gibi konularda eğitim alıyor. 6 hafta sürecek olan eğitimlerde çocuklara özel, sosyal aktivitelerde düzenlenecek.

"11 bin 500 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i kursuna katıldı"

Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, okulların kapanması ile birlikte 680 noktada kurs açtıklarını belirterek, "Okullar tatil oldu. Her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye genelinde yaz Kur'an kursları organizasyonu da başladı. Bu sene 6 hafta süreyle tatile giren çocuklarımızla il genelinde camilerimizde, Kur'an kurslarında ve icab eden sair yerlerde valilik onayıyla eğitimimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 680 noktada 11 bin 500 öğrencimiz var. 680 noktada yaklaşık 818 personelle eğitim vermeye çalışıyoruz. Bingöl merkezde 6 bin 500 öğrencimiz var, il genelinde ise 11 bin 500 öğrencimiz var. Eğitim öğretim döneminde daha çok çocukların camide eğlenerek ve neşeyle öğrenmelerini temine çalışıyoruz. Velilerimizin de bu konuda katkıları var, zira onların takibi gerekiyor. Çocuklarımızın bu şekilde yaz tatilini hem öğrenerek hem eğlenerek değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Camide açılan Kur'an-ı Kerim'i kurusuna gelen Berat Barış ise "Burada arkadaşlarımızla Kur'an-ı Kerim'i, dinimizi öğreniyoruz, Allah'ın söylediklerini, namaz kılmayı, abdest almayı öğreniyoruz, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Hocalarımızı iyi, Kur'an öğretiyorlar bize, arkadaşlarımızla eğleniyoruz, burada yeni arkadaşlar ediniyoruz. Herkesi buraya gelmeye ve dinimizi öğrenmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerden Yusuf Çakar ise herkesi kursa katılmaya davet ederek, "Herkesi bekliyoruz, burada dinimizi öğreniyoruz, hocalarımızla güzel vakitler geçiriyoruz. Tüm arkadaşları bekliyoruz, herkes de tavsiye ederim. Hocalarımızla güzel etkinlikler yapıyoruz, herkesin dinimizi öğrenmesini istiyoruz. Peygamber efendimizin hayatını, öbür peygamberlerin hayatını, abdest almayı, namaz kılmayı öğreniyoruz. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İl genelinde 4-6 yaş arası çocuklara ise kreş ortamında kurslar açılırken buralarda ise çocuklara oyunlar eşliğinde eğlenceli bir şekilde dualar ile ilahiler öğretiliyor.