Beyşehir Gölü'nde Nilüfer Çiçeklerinin Açılıp Kapanma Anı Görüntülendi

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nü süsleyen nilüfer çiçeğinin sabah suyun altından çıkıp açması ve akşam saatlerine doğru tekrar kapanması görüntülendi. Tekne turlarıyla ziyaretçileri nilüferlerin bulunduğu bölgede gezdiren İbrahim Erdoğan'ın çektiğini görüntüler sosyal medyada da yayınlandı. Erdoğan, "Buraya gelen misafirlere nilüfer çiçeğinin nasıl açılıp kapandığını anlatıyorduk. O yüzden bunun hızlandırılmış videosunu çektik" dedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü'nün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda nilüfer çiçekleri yetişiyor. Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, akşam saatlerine doğru ise su altına çekiliyor. Nilüfer çiçeğinin bir günlük yolculuğu tekne turlarıyla ziyaretçileri nilüferlerin bulunduğu bölgede gezdiren İbrahim Erdoğan tarafından kameraya kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

'MEMUR ÇİÇEĞİ, ADINI VERDİK'

Ziyaretçilerin nilüfer çiçeğinin açıp, kapanmasını merak ettiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada Türkiye'nin en büyük nilüfer topluluğunun olduğu nilüfer bahçesi var. Bizler burada hem balıkçılık faaliyeti hem de tekne turları düzenliyoruz. Buraya gelen misafirlere nilüfer çiçeğinin nasıl açılıp kapandığını anlatıyorduk. O yüzden bunun hızlandırılmış videosunu çektik. Buraya gelen misafirlere nilüfer çiçeğinin nasıl açılıp kapandığını anlatıyorduk. O yüzden bu nu hızlandırılmış videosunu çektik. Sabah saat 08.00 sıralarında açıp saat 16.00 sıralarında suyun altına çekiliyor. Bizler bu çiçeğin açılış kapanış saatlerini biliyoruz hatta kendi aramızda 'memur çiçeği' adını verdik. Dolayısıyla bu çiçeğin açılış kapanış sürecini videoya kaydedip, gelen ziyaretçilerimize gösterelim istedik."

'HER GEÇEN GÜN SU SEVİYESİ AZALIYOR'

Erdoğan, "Mayıs ayının başında nilüfer mevsimi başlar, çiçekler açar. Kasım ayına kadar devam eder. Bizim bu sene en zorlandığımız konu, suyun azalmasıdır. Balıkçılık faaliyetlerimiz kısıtlanıyor. Çünkü su seviyesi azalınca balıkçılık faaliyetlerimiz azalıyor. Nilüfer çiçekleri bile bazı bölgelerde 20-25 santimetre suda yaşam mücadelesi veriyor. Beyşehir Gölü'nde her geçen gün su seviyesi azalıyor. Şu an olduğumuz yerde 2 metre su vardı fakat gördüğünüz gibi karada röportaj yapıyoruz. Bunun sebebi, kuraklık ve vahşi sulamadır. İnşallah kuraklık olmaz ve sulama konusunda da daha bilinçli hale geliriz ve gölümüzü koruruz" dedi.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA