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Beşikdüzü'nde Kaybolan 2 Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

29 Kasım 2023 11:11 Son Güncelleme: 11:12 Abone Ol

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi bulmak için arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri ile gönüllüler bölgede çalışmalara devam ediyor. Denizde ve karada yapılan taramalarda 30'u dalgıç olmak üzere yaklaşık 90 personel görev alıyor. Kaybolan kişilerin Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri olduğu düşünülüyor.