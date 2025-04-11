Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı

Hayatımıza girdiği günden beri hem oyunculuğu hem kendine has duru güzelliği hem de kusursuz fiziğiyle sık sık gündem olan Berrak Tüzünataç, 40 yaşında olmasına rağmen genç kızlara adeta taş çıkartıyor. Berrak Tüzünataç, sağlıklı yaşam tarzına olan bağlılığını ve formunu korumak için benimsediği beslenme alışkanlıklarını paylaştı.

"Düzenli olarak pilates yapıyorum," diyen Tüzünataç, vücudunun ihtiyaç duyduğu hareketi düzenli olarak aldığını vurguladı. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye büyük önem verdiğini belirtti ve tuz ve şekeri hayatından çıkardığını, işlenmiş gıdalardan ise olabildiğince uzak durduğunu söyledi. Vegan beslenmeyi tercih eden ünlü isim, alkali beslenme ve tohum tüketme gibi sağlıklı alışkanlıkları da hayatına dahil etti. Atıştırmalıklarını evde kendi elleriyle hazırladığını ekleyerek, yediği gıdaların kalitesine her zaman dikkat ettiğini ifade etti. Bu şekilde hem bedenini hem de ruhunu sağlıklı tutmaya özen gösterdiğini belirtti.