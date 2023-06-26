Benzinle tutuşturmak istediği sobadan çıkan yangında evini kaybeden kadına belediye yardım eli uzattı

Isparta'da sobadan çıkan yangında evini kaybeden Elif Mercan ve 3 çocuğu için Isparta Belediyesi yeni bir ev inşa ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden aileyi yalnız bırakmadı. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Başdeğirmen, yanan evin yerine yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yanan evin bulunduğu alanda yeni bir ev inşa etmek için çalışma başlatıldı. İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla Mercan ailesi yeni evlerine kavuşacak.

Sobayı benzinle tutuşturmak isterken yaktığı evi belediye yeniden inşa ediyor

Üç çocuğuyla sokakta kalan kadına belediyeden yardım eli uzandı

ISPARTA - Isparta'da benzinle tutuşturmak istediği sobadan çıkan yangın sonucu evini kaybeden Elif Mercan ve 3 çocuğu için Isparta Belediyesi yeni bir ev inşa ediyor.

Doğancı Mahallesi 2462 Sokak'ta 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Mercan'a ait ev 24 Ekim 2022 tarihinde sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 2 çocuğunu kurtaran Elif Mercan, el ve ayak bölgesinden yaralandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden aileyi yalnız bırakmadı. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Başdeğirmen, yanan evin yerine yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yanan evin bulunduğu alanda yeni bir ev inşa etmek için çalışma başlatıldı. İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla Mercan ailesi yeni evlerine kavuşacak.

8 ay önce sobadan çıkan yangın sonucu evlerini kaybettiklerini belirten Elif Mercan, yangın anında evde 2 çocuğuyla bulunduğunu, çocuklarını yangından kurtardığını, eli ve ayağının yangın sırasında zarar gördüğünü ve 1 ay tedavi aldığını söyledi. Şu anda kirada oturduklarını ifade eden Mercan, "Belediye Başkanımız ilgileniyorlar. Allah razı olsun belediye başkanımız ilk günden bu yana takipçisi oldu, evimizi yapıyor. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederim" dedi.

Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Mercan ailesinin durumunu en başından bu yana takip ettiğini ve gerekli destekleri verdiğini kaydetti. Divarcı, "Belediye başkanımız sosyal belediyecilik anlayışıyla mağdur olan ailemizin evini tekrar yapıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ve hayırseverlerin destekleriyle ailemizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Olay Geçmişi

Yangın, 24 Ekim 2022 tarihinde Isparta merkeze bağlı Doğancı Mahallesi 2462 sokakta bulunan iki katlı evde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan sobanın benzinle yakılması çalışılırken ev bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu yangın yan tarafta bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan, Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Elif Mercan (45), Melike Nur Mercan ve Veli Mercan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.