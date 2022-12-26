'Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım' diyen adamın kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı

İstanbul'da "Ben son evliyayım, savaşı başlatacağım" diyerek gezen bir şahıs, kaçak elektrik kullanması nedeniyle yaşadığı apartmandakilerin hayatını felç etti. Elektrik şirketinin ortak kullanıma ait sayacı sökmesinin ardından elektriksiz kalan apartman sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istedi. Sahte evliya ise, "Borcumu inkar etmiyorum" diyerek kendini savundu.

İstanbul'da yaşayan sahte evliya, kaldığı apartmanı birbirine kattı. Show Haber'de yer alan habere göre; Apartman sakinleri "Elektriklerimiz yok" derken söz konusu şahıs ise "Ödeyemiyoruz, paramız yok" şeklinde konuştu. Apartman sakinleri 1,5 aydır bu eziyeti çektiklerini söylerken şahıs da "Ben borcumu inkar etmiyorum" dedi.

"ATEŞ BÖCEĞİ GİBİ DOLAŞIYORUZ"

Apartmandakiler, başkasının borcu ödenmediği için bu mağduriyeti yaşadıklarını ifade ederken bir başka apartman sakini ise "Apartmanda ateş böceği gibi dolaşıyoruz" şeklinde konuştu. Söz konusu şahsın "Evliyayım ben, evliya. Son evliyayım. 2023'ten sonra savaşı başlatacağım ben" sözleri ise dikkat çekti. Muhabirin, "Savaşacaksınız ama elektrik faturanızı ödemiyorsunuz. Neden, günah değil mi?" şeklindeki sorusuna şahıs, "Ödemeyeceğiz. Hayır, günah değil." yanıtını verdi.

"BİZİM ALAKAMIZ YOK"

Olayların odağındaki bu komşu, elektrik borcunu ödemedi, saati sökülünce de apartmanın ortak hattından kaçak elektrik çekti. Ancak sonrasında olan yine komşulara oldu. Kaçak elektrik alınan noktayı gösteren bir apartman sakini "Bizle alakası olmadığı halde binamızın üstüne fatura edilmektedir. Haftası gelmeden ödüyoruz, gecikme yok, geciktirme yok." ifadelerini kullandı.

6 katlı bu apartmanda iddiaya göre bodrum katta oturan bir kişi elektrik borcunu ödemediği ve kaçak elektrik kullandığı için binanın ortak kullanım elektriği kesilmiş durumda.

"ŞU ANDA DÜNYANIN LİDERİ BENİM"

Apartman sakinleri perişan olurken, kaçak elektrik krizine yol açan komşunun ise adeta kendi aleminde ve dünya umurunda halde olduğu görüldü. O komşu "Benim 1 trilyon da borcum olsa, benim saatimi söküp götüremezler. Şu anda dünyanın lideri benim" dedi.