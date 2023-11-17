Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi: Dönüşen Çatılar

"Dönüşen Çatılarla Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi" toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi tarafından "Dönüşen Çatılarla Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Yeni yaşam ünitesi olabilecek güzel bir çatı formunu Bayrampaşa'ya kazandırdık" dedi.

İlk defa Bayrampaşa'da uygulamaya konulan yeni bina çatısı sistemi projesi, Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Dönüşen Çatılarla Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi" konferans toplantısında katılımcılara anlatıldı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Bayrampaşa'da faaliyet gösteren mühendis, müteahhit ve mimarlar katıldı.

"Yeni yaşam ünitesi olabilecek güzel bir çatı formunu Bayrampaşa'ya kazandırdık"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Yeni plan notlarımızla beraber Bayrampaşa'da artık çatı arası piyesinde halkımızın rahatça oturabileceği güzel bir yaşam ünitesi kazandırıyoruz. Bununla ilgili olarak yeni bir çatı sistemini Bayrampaşa'da oluşturuyoruz. İlk defa Bayrampaşa'da gerçekleşecek. Bugün de gerçekleşecek olan yeni çatı sisteminin lansmanını yaptık. Mühendis ve mimarlarımız buradaydı. Müteahhitlerimizi de çağırdık. Onlara da bu çatı arası konumla ilgili bilgi verdik. Bundan sonra artık çatılarda tek bir sistem olacak. Bu sistemle beraber Bayrampaşa'yı geleceğin parlayan bir yıldızı halinde ortaya koyacağız. O nedenle buradaki bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar da bu çatı sistemini çok beğendiler. Böylece insanların rahatça evlatlarını evlendirebileceği veya yeni gelin alacakların da orada yeni yaşam ünitesi olabilecek güzel bir çatı formunu Bayrampaşa'ya kazandırdık. Böylece halkımız rahat edecek. Belediye başkanı olarak ilk defa gerçekleştirdiğimiz reformu Bayrampaşa'da uygulamaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum" dedi.

"Bayrampaşa Devlet Hastanemizin temel atma törenini Bayrampaşa halkımızla beraber gerçekleştireceğiz"

Öte yandan Belediye Başkanı Aydıner, Bayrampaşa'ya 650 yataklı bir hastaneyi kazandırmak üzere olduklarını belirterek, "Hastanenin mevcut haline ilaveler yaparak 650 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesini Bayrampaşa'ya kazandırmak üzere çalışmamız var. Tabi hastanenin şu anda ihalesi yapıldı. Bir müteahhit firma ihaleyi aldı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. İhalenin oluşmasında bir teknik sıkıntı vardı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlık devreye girdi. Teknik sıkıntı ortadan kalktı. Böylece ihaleyi alan firma teslim aldı. İnşallah kısa bir zaman içerisinde Bayrampaşa Devlet Hastanemizin temel atma törenini Bayrampaşa halkımızla beraber gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.