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Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

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Ülke genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, cuma günü itibarıyla yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Bayram tatili boyunca birçok bölgede sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş öngörülüyor. İşte gün gün hava durumu...

Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayrama sayılı günler kala hava durumunun nasıl seyredeceği de merak ediliyor. Ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışla birlikte azalması bekleniyor.

Cuma günü batıdan başlayan yağış, bayramla birlikte yurdun büyük kesimini etkisi altına alacak.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

AREFE GÜNÜ (29 MART CUMARTESİ)

Arefe günü daha çok batı kesimde yağışların sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler olacak.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

İstanbul'da en düşük 8, en yüksek 19, Ankara'da en düşük 10, en yüksek 21, İzmir'de en düşük 14, en yüksek 20, Antalya'da da 18 derece civarında olması bekleniyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (30 MART PAZAR)

Bayramın 1. günü ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

İstanbul'da en düşük 8, en yüksek 18, Ankara'da en düşük 8, en yüksek 18, İzmir'de en düşük 13, en yüksek 19, Antalya'da da 16 derece civarında olması bekleniyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (31 MART PAZARTESİ)

Bayramın ikinci günü de yurdun büyük bölümünde yağış, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA DURUMU (1 NİSAN SALI)

Bayramın üçüncü günü de yağışlı hava birkaç kent hariç tüm yurda yayılacak.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLaboratuvar Ogretmen:

Yolculuk var ama yağışın olmamasından önemli değil. Yağmur olsun bereket olsun susuz kalmayalım.

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Haber YorumlarıErgün Erkuş:

BARİ BİRAZ KARŞILIKLI İLETİŞİM OLUR.

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