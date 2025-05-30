Bayramda kavrulacağız, sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak

Bayramda kavrulacağız, sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak
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Türkiye, Kurban Bayramı'na sıcak bir giriş yapıyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sahil şehirlerinde 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar beklenirken, İstanbul'da ise yaz havası kalıcı hale gelecek.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelinde yaz mevsiminin kendini hissettireceğini açıkladı. Özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi geçmesi beklenirken, İstanbul'da termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi. Şen, vatandaşları güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ANADOLU'DA YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Şen'in değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yağışların etkisi zayıflarken Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlar sürecek. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar etkili olmaya devam edecek. Ancak esas dikkat edilmesi gerekenin, gelecek hafta başlayacak yeni bir atmosferik değişim olduğu belirtildi.

BAYRAMDA HAVA 35 DERECE OLACAK

5 Haziran Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinde, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Orhan Şen, "Bayram da geliyor tüm yurtta o zaman hava sıcaklığı gayet yüksek olacak. 5'i Arife, 6-7-8-9 diye gidiyor. Bu döneme baktığımız zaman Türkiye'de sıcaklıklar çok yüksek. İzmir'de Antalya'da hani tatile gidenler için söylüyorum. Sahil kesiminde sıcaklığı 35 derecenin üzerinde. Bu da esasında bir tehlike insan sağlığı açısından tehlike yaratıyor. Çünkü öğlen saatlerinde pek güneşin altında durmamaları lazım" ifadelerini kullandı.

MEGAKENTTE YAZ KALICI HALE GELİYOR

Geçici sıcak hava dalgalarının ardından İstanbul'da bu kez kalıcı yaz havası bekleniyor. Prof. Dr. Şen, özellikle çarşamba gününden itibaren yaz mevsiminin tüm etkisiyle kendini göstereceğini ve sıcaklıkların 7-10 gün boyunca 30 derecenin üzerinde kalacağını ifade etti.

Öte yandan, bu hafta sonu (1-2 Haziran) İstanbul dahil olmak üzere Anadolu'nun geniş bir bölümünde kısa süreli yağışlar görülecek. Bu yağışların, tarımsal üretim açısından önemli olduğunun altını çizen Şen, İç Anadolu'daki üreticiler için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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