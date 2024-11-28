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Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye işçilerinin grev yapması nedeniyle çöpler toplanmadı. Cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınları kaldırım ve yollara taştı. Sorunun bir an önce çözülmesini bekleyen ilçe sakinleri, "Muhatap bulamıyoruz. Kimi kime şikayet edeceğiz bilmiyoruz. Bu rezilliği yaşamak zorunda mıyız?" dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöp krizi yaşanıyor. Bayraklı Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, bin 400 sendika üyesi 26 Kasım'da grev kararı aldı. Belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart asan işçilerin bekleyişi sürerken cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınları kaldırım ve yollara taştı.

Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı

"BU REİZLLİĞİ YAŞAMAK ZORUNDA MIYIZ?"

İlçe sakinleri, "Muhatap bulamıyoruz. Kimi kime şikayet edeceğiz bilmiyoruz. Bu rezilliği yaşamak zorunda mıyız?" diyerek dert yandı. Vatandaşlar, "Bu grevin bir an önce bitmesi ve etrafa mikrop saçan çöplerin toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın temiz, mikropsuz ve hijyenik okulda okumalarını istiyoruz." dedi.

Bayraklı'da çöpler yollara taştı

"İKİ GÜNDE BU HALE GELDİ"

Adalet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kocaman, çöpler nedeniyle oluşan kötü kokunun mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini belirterek, "Burada 2 gündür grev olduğu için çöplerimiz maalesef bu haldeler. Bir an önce anlaşıp bu durumu çözsünler. Kimse mağduriyet yaşamasın. Buradaki insanlar da sağlık sorunları yaşamasınlar. Burası iki günde bu hale geldi, bir hafta daha sürerse ne olacağını tahmin edemiyoruz." diye konuştu.

Bayraklı'da çöpler yollara taştı

"VAATLER VERİLİYOR, HİÇBİRİ YERİNE GETİRİLMİYOR"

Manavkuyu Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Teber de çöp krizinin yaklaşık bir haftadır devam ettiğini vurgulayarak, "Ne bakan ne sokağı süpüren var. Öylece bekliyoruz. Bunun üzerine ne söylenir, diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes işini yapsa ama kimse yapmıyor. Vaatler veriliyor, vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmiyor." ifadelerini kullandı.

Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEsra null:

Çözüm çok basit İzmirliler. Gundogdu meydanında tarkan konseri duzenliyorsunuz . Fonda cuppa cuppa ve izmirin dağları eşliğinde kalp yapıyorsunuz ve çöpler ortadan kalkıyor

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Haber YorumlarıHandan Akıncı:

Karşıyaka Örnekköy mahallesi hergun böyle neden sikayetcisiniz seçtiğiniz baskanlar

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

İzmirliler, kendim ettim kendim buldum şarkısı var biliyorsunuz. Sizin tercihiniz

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Haber YorumlarıSerkan Ceylan:

net hakediyorsunuz ....

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bu ülkede plastik kullanımı çok fazla. Çöpler plastik kaynıyor. Torbalar, kaplar, naylonlar falan hepsi plastik.. Sorun şu ki, bu plastik binlerce yıl boyunca doğada yok olmuyor. Yediğimiz içtiğimiz gıdalara ve suya kadar sirayet ediyor. Kanser dahil envai çeşit hastalığa neden oluyor. Plastik kullanımı acilen yasaklanmalı.

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