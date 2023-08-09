Batmanlılar Klima Kaşifi Willis Haviland Carrier'i Anma Etkinliği Düzenledi

Batmanlılar takım elbise giyip klimanın kaşifini andı

BATMAN - Batman'da bir grup genç, hava sıcaklığının yüksek derecelerde seyretmesi nedeniyle "Batmanlılar seni unutmadı" yazılı pankartla yürüyüş yaparak klimanın kaşifi Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Batman'da bir grup genç, siyah takım elbiseler giyip, güneş gözlükleri takarak klimanın kaşifi Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi. Ellerinde Carrier'in resminin olduğu ve 'Batmanlılar seni unutmadı. Klimanın kaşifi Willis Haviland Carrier'i saygıyla anıyoruz' yazılı pankartı taşıyan gençleri görenler gülümsedi.

Klimanın insanlık için büyük bir icat olduğunu söyleyen Hüseyin Oğuz, "Bilindiği üzere bölgemiz ve Batman çok sıcak bir alan. Bizde bunun için ekipçe abilerimle ne yapabiliriz diye düşündük ve dedik ki bu klimanın kaşifi bize bu kadar iyi bir şey yapmış, klimayı yapmış bizleri serinletiyor bizde onun anısına siyah takımlarımızı giyelim ekipçe Batman sokaklarında yürüyelim" dedi.

"Cebimizi yaksa da içimizi serinletiyor"

Çelenk alıp takım elbise giyerek klima maketi ile Batman sokaklarında pankart açıp yürüdüklerini ifade eden Oğuz, "Allah, ondan bin bir kere razı olsun. Ne kadar cebimizi yaksa da içimizi serinletiyor. Batman için hatta insanlık için büyük bir icat. Ne desek onun için az kalır. Bence onun için klima sebili gibi bir şey yapılsa, herkes onun önünde serinlese güzel ve anlamlı olur. Ona yine teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.