Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

İstanbul'un kuzey kesimlerin etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ilçesinde su baskınları meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Başakşehir Millet Kütüphanesi'ni su bastığı görüldü. Kütüphanede mahsur kalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'a peş peşe yaptığı uyarılarının ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak, Başakşehir'de sele neden oldu. İlçedeki Millet Kütüphanesi'ni su bastı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ'Nİ SU BASTI

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde, Başakşehir Millet Kütüphanesi'nin sele teslim olduğu görüldü.

İÇERİDE MAHSUR KALDILAR

İçeride mahsur kalan çoğu genç çok sayıda kişi ise, bele kadar gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

İÇERİDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.