Bartın'da Babalar ve Çocuklar Kamp Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Bartın'da Babalar ve Çocuklar Kamp Etkinliğinde Bir Araya Geldi
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Bartın'da düzenlenen baba-çocuk kampında farklı illerden gelen 19 baba ve çocukları, Balamba Tabiat Parkı'nda bir gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte Vali Nurtaç Arslan, katılımcılara Babalar Günü dolayısıyla karanfil hediye etti.

BARTIN'a farklı kentlerden gelip, Balamba Tabiat Parkı'nda kamp yapan babalar ve çocukları, 1 gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen baba-çocuk kampı, Bartın'da yapıldı. Balamba Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ile farklı illerden kente gelen 19 baba ile çocukları katıldı. Tabiat parkında çadır kuran babalar, gün boyu düzenlenen etkinliklerde çocuklarıyla birlikte eğlendi. Vali Nurtaç Arslan, kampa katılan babalara karanfil vererek Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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